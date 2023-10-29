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Татьяна Забожко, редактор ленты

Су-34 выпустил ракету Х-59 по объектам в Миргородском районе – ПС

Су-34 выпустил ракету Х-59 по объектам в Миргородском районе – ПС
Фото: Depositphotos

В пять утра 29 октября в Полтавской области прогремел взрыв.

Как сообщил впоследствии руководитель областной военной администрации Филипп Пронин, враг совершил ракетную атаку по Миргородскому району.

По предварительной информации, обстрел обошелся без пострадавших, повреждений гражданской инфраструктуры нет.

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В Воздушных силах ВСУ уточнили, что россияне направили по объектам в Миргородском районе управляемую авиационную ракету Х-59.

Пуск совершил самолет Су-34 из воздушного пространства Белгородской области РФ.

В настоящее время все службы работают на месте.

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