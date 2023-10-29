Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Дорогою ціною. Головні факти про звільнення України від нацистських загарбників
Мобілізація в Україні з 1 листопада 2023: як відбуватиметься і що зміниться
Україна перевела годинники – точний київський час
Ми рекомендуємо
400 років лінгвоциду: як Росія століттями нищила українську мову
”Путін помер”: що не так із новиною про “смерть” очільника Кремля
Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ППО знищила всі 5 випущених росіянами Шахедів – Генштаб

ППО війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Уночі 29 жовтня російські окупанти завдали чергового удару по Україні.

Загарбники атакували українські області п’ятьма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131.

– Протиповітряна оборона всі ворожі дрони знищила, – зазначили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Зокрема, два безпілотники було виявлено та ліквідовано в Миколаївській області.

Зараз дивляться

Влучань у зоні відповідальності Оперативного командування Південь не допущено, зазначила в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 613-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

атака дронами, безпілотник, Безпілотники, Війна в Україні, Генеральний штаб України, дрон, дрон-камікадзе, Дрони, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Невідомі безпілотники: в Криму лунають вибухи
вибух
В Ірані випробували нові дрони Sina та Fateh: що про них відомо
ППО знищила всі 5 випущених росіянами Шахедів – Генштаб
Україна і США комбінують радянські системи ППО з американськими ракетами – NYT
ППО знищила всі 5 випущених росіянами Шахедів – Генштаб
Заступника глави Нацполіції Тишлека відсторонили від посади: у МВС назвали причину
ППО знищила всі 5 випущених росіянами Шахедів – Генштаб
Ігри
Відео
Підірвалися на мінах, але відмовилися від статусу та пільг: історія двох героїчних вибухотехніків

Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.

Тетяна Доцяк
Більше жодних табу: Україна готується запровадити сексуальну освіту в школах
ППО знищила всі 5 випущених росіянами Шахедів – Генштаб
Корабель РФ підірвався на міні | Результати Українського саміту | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
ППО знищила всі 5 випущених росіянами Шахедів – Генштаб
РФ накрила Авдіївку авіацією | По Ізюму вдарили Іскандерами | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
ППО знищила всі 5 випущених росіянами Шахедів – Генштаб
Клуні став на захист українців | Бої в Авдіївці підірвали плани РФ | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
ППО знищила всі 5 випущених росіянами Шахедів – Генштаб
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь