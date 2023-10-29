ППО знищила всі 5 випущених росіянами Шахедів – Генштаб
Уночі 29 жовтня російські окупанти завдали чергового удару по Україні.
Загарбники атакували українські області п’ятьма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131.
– Протиповітряна оборона всі ворожі дрони знищила, – зазначили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Зокрема, два безпілотники було виявлено та ліквідовано в Миколаївській області.
Влучань у зоні відповідальності Оперативного командування Південь не допущено, зазначила в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 613-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.Тетяна Доцяк