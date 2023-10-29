ППО знищила всі 5 випущених росіянами Шахедів – Генштаб

Уночі 29 жовтня російські окупанти завдали чергового удару по Україні.

Загарбники атакували українські області п’ятьма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131.

– Протиповітряна оборона всі ворожі дрони знищила, – зазначили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Зокрема, два безпілотники було виявлено та ліквідовано в Миколаївській області.

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Влучань у зоні відповідальності Оперативного командування Південь не допущено, зазначила в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 613-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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