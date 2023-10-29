Су-34 випустив ракету Х-59 по об’єктах у Миргородському районі – ПС
О п’ятій ранку 29 жовтня в Полтавській області прогримів вибух.
Як повідомив згодом керівник обласної військової адміністрації Філіп Пронін, ворог здійснив ракетну атаку по Миргородському району.
За попередньою інформацією, обстріл минувся без постраждалих, пошкоджень цивільної інфраструктури немає.
У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що росіяни спрямували по об’єктах у Миргородському районі керовану авіаційну ракету Х-59.
Пуск здійснив літак Су-34 із повітряного простору Бєлгородської області РФ.
Наразі всі служби працюють на місці.
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