Утром в Одессе россияне ракетами атаковали судоремонтный завод: четверо пострадавших

Утром в Одессе до сигнала воздушной тревоги прозвучало несколько мощных взрывов — ранены люди и поврежден судоремонтный завод.

В результате вражеской атаки четверо сотрудников предприятия получили ранения различной степени тяжести. Двое пострадавших госпитализированы в больницу.

Обновлено в 10:30. По словам главы Одесской военной администрации Олега Кипера, оккупанты атаковали ракетами судоремонтный завод в Одесском районе.

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В результате атаки произошел пожар, однако пожарные его оперативно ликвидировали. Повреждено административное здание и техника завода.

К сожалению, пострадали два человека. Мужчину 1961 г. р. и женщину 1966 г. р. в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу. Они получают всю необходимую медицинскую помощь.

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В Одесской области российская ракета упала в поле недалеко от жилых домов. Местные жители показали огромную воронку от ракеты, а также рассказали, что осколками немного побило крыши домов, фасады и пристройки.

— Утром проснулась, занималась делами по хозяйству. Потом услышали страшный взрыв, сразу после завыла сирена воздушной тревоги. Потом еще один взрыв услышали чуть дальше, а третий взрыв уже у нас — все посыпалось, двери повылетали, вазоны попадали. Хорошо, что окна были открыты на проветривание, поэтому не повылетали. А так — шифер посыпался, — рассказала местная жительница Инна.

Фото: Александра Ченкова (Вікна)

Ранее Telegram-канал Крымский ветер сообщил, что ракеты Оникс по Одесской области запускали из Крыма.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 614-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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