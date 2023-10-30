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Александра Ченкова, региональная журналистка программы Вікна-новини

Утром в Одессе россияне ракетами атаковали судоремонтный завод: четверо пострадавших

удар по судноремонтному заводу
Фото: Офис генпрокурора

Утром в Одессе до сигнала воздушной тревоги прозвучало несколько мощных взрывов — ранены люди и поврежден судоремонтный завод.

В результате вражеской атаки четверо сотрудников предприятия получили ранения различной степени тяжести. Двое пострадавших госпитализированы в больницу.

Обновлено в 10:30. По словам главы Одесской военной администрации Олега Кипера, оккупанты атаковали ракетами судоремонтный завод в Одесском районе.

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В результате атаки произошел пожар, однако пожарные его оперативно ликвидировали. Повреждено административное здание и техника завода.

К сожалению, пострадали два человека. Мужчину 1961 г. р. и женщину 1966 г. р. в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу. Они получают всю необходимую медицинскую помощь.

удар по судноремонтному заводу
удар по судноремонтному заводу
Фото: Одеська обласна прокуратура
удар по судноремонтному заводу
удар по судноремонтному заводу
удар по судноремонтному заводу
удар по судноремонтному заводу
удар по судноремонтному заводу
удар по судноремонтному заводу

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В Одесской области российская ракета упала в поле недалеко от жилых домов. Местные жители показали огромную воронку от ракеты, а также рассказали, что осколками немного побило крыши домов, фасады и пристройки.

— Утром проснулась, занималась делами по хозяйству. Потом услышали страшный взрыв, сразу после завыла сирена воздушной тревоги. Потом еще один взрыв услышали чуть дальше, а третий взрыв уже у нас — все посыпалось, двери повылетали, вазоны попадали. Хорошо, что окна были открыты на проветривание, поэтому не повылетали. А так — шифер посыпался, — рассказала местная жительница Инна.

Утром в Одессе россияне ракетами атаковали судоремонтный завод: четверо пострадавших
Утром в Одессе россияне ракетами атаковали судоремонтный завод: четверо пострадавших
Утром в Одессе россияне ракетами атаковали судоремонтный завод: четверо пострадавших
Утром в Одессе россияне ракетами атаковали судоремонтный завод: четверо пострадавших
Утром в Одессе россияне ракетами атаковали судоремонтный завод: четверо пострадавших
Утром в Одессе россияне ракетами атаковали судоремонтный завод: четверо пострадавших
Утром в Одессе россияне ракетами атаковали судоремонтный завод: четверо пострадавших
Утром в Одессе россияне ракетами атаковали судоремонтный завод: четверо пострадавших
Утром в Одессе россияне ракетами атаковали судоремонтный завод: четверо пострадавших
Утром в Одессе россияне ракетами атаковали судоремонтный завод: четверо пострадавших
Утром в Одессе россияне ракетами атаковали судоремонтный завод: четверо пострадавших
Утром в Одессе россияне ракетами атаковали судоремонтный завод: четверо пострадавших

Фото: Александра Ченкова (Вікна)

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Ранее Telegram-канал Крымский ветер сообщил, что ракеты Оникс по Одесской области запускали из Крыма.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 614-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Одесса, Ракетные удары России
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