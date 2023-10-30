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Зранку в Одесі росіяни ракетами атакували судноремонтний завод: четверо потерпілих

удар по судноремонтному заводу
Фото: Офіс генпрокурора

Зранку в Одесі до сигналу повітряної тривоги пролунало кілька потужних вибухів – поранено людей та пошкоджено судноремонтний завод.

Внаслідок ворожої атаки четверо співробітників підприємства отримали поранення різного ступеня тяжкості. Двох потерпілих госпіталізовано до лікарні.

Оновлено о 10:30. За словами голови Одеської військової адміністрації Олега Кіпера, окупанти ракетами пошкодили адміністративну будівлю та техніку заводу. Внаслідок атаки сталася пожежа, проте вогнеборці її оперативно ліквідували.

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Олег Кіпер повідомив, що постраждали двоє людей. Чоловіка 1961 р. н. та жінку 1966 р. н. у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні. Вони отримують усю необхідну медичну допомогу.

удар по судноремонтному заводу
удар по судноремонтному заводу
Фото: Одеська обласна прокуратура
удар по судноремонтному заводу
удар по судноремонтному заводу
удар по судноремонтному заводу
удар по судноремонтному заводу
удар по судноремонтному заводу
удар по судноремонтному заводу

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

В Одеській області російська ракета впала в поле недалеко від житлових будинків. Місцеві жителі показали величезну вирву від ракети, а також розповіли, що осколками трохи побило дахи будинків, фасади та прибудови.

– Зранку прокинулася, займалася справами по господарству. Потім почули страшний вибух, одразу після завила сирена повітряної тривоги. Потім ще один вибух почули трохи далі, а третій вибух вже у нас – все посипалося, двері повилітали, вазони попадали. Добре, що вікна були відчинені на провітрювання, тому не повилітали. А так – шифер посипався, – розповіла місцева жителька Інна.

Зранку в Одесі росіяни ракетами атакували судноремонтний завод: четверо потерпілих
Зранку в Одесі росіяни ракетами атакували судноремонтний завод: четверо потерпілих
Зранку в Одесі росіяни ракетами атакували судноремонтний завод: четверо потерпілих
Зранку в Одесі росіяни ракетами атакували судноремонтний завод: четверо потерпілих
Зранку в Одесі росіяни ракетами атакували судноремонтний завод: четверо потерпілих
Зранку в Одесі росіяни ракетами атакували судноремонтний завод: четверо потерпілих
Зранку в Одесі росіяни ракетами атакували судноремонтний завод: четверо потерпілих
Зранку в Одесі росіяни ракетами атакували судноремонтний завод: четверо потерпілих
Зранку в Одесі росіяни ракетами атакували судноремонтний завод: четверо потерпілих
Зранку в Одесі росіяни ракетами атакували судноремонтний завод: четверо потерпілих
Зранку в Одесі росіяни ракетами атакували судноремонтний завод: четверо потерпілих
Зранку в Одесі росіяни ракетами атакували судноремонтний завод: четверо потерпілих

Фото: Олександра Ченкова (Вікна)

Раніше Telegram-канал Крымский ветер повідомив, що ракети Онікс по Одеській області запускали з Криму.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 614-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Одеса, Ракетні удари Росії
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