Зранку в Одесі росіяни ракетами атакували судноремонтний завод: четверо потерпілих

Зранку в Одесі до сигналу повітряної тривоги пролунало кілька потужних вибухів – поранено людей та пошкоджено судноремонтний завод.

Внаслідок ворожої атаки четверо співробітників підприємства отримали поранення різного ступеня тяжкості. Двох потерпілих госпіталізовано до лікарні.

Оновлено о 10:30. За словами голови Одеської військової адміністрації Олега Кіпера, окупанти ракетами пошкодили адміністративну будівлю та техніку заводу. Внаслідок атаки сталася пожежа, проте вогнеборці її оперативно ліквідували.

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Олег Кіпер повідомив, що постраждали двоє людей. Чоловіка 1961 р. н. та жінку 1966 р. н. у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні. Вони отримують усю необхідну медичну допомогу.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

В Одеській області російська ракета впала в поле недалеко від житлових будинків. Місцеві жителі показали величезну вирву від ракети, а також розповіли, що осколками трохи побило дахи будинків, фасади та прибудови.

– Зранку прокинулася, займалася справами по господарству. Потім почули страшний вибух, одразу після завила сирена повітряної тривоги. Потім ще один вибух почули трохи далі, а третій вибух вже у нас – все посипалося, двері повилітали, вазони попадали. Добре, що вікна були відчинені на провітрювання, тому не повилітали. А так – шифер посипався, – розповіла місцева жителька Інна.

Фото: Олександра Ченкова (Вікна)

Раніше Telegram-канал Крымский ветер повідомив, що ракети Онікс по Одеській області запускали з Криму.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 614-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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