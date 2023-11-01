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Валентина Летяк, редактор ленты

Взрыв в Днепре – работа ПВО по беспилотнику

дрон бпла
Фото: Pixabay

В Днепре очевидцы и сообщили, что слышали взрыв. В Воздушных силах ВСУ вскоре подтвердили, что в регионе работает ПВО по враждебному беспилотнику.

Сегодня утром вражеский дрон также атаковал Никополь Днепропетровской области.

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Там погибла 59-летняя женщина, еще шесть человек – женщины 26, 46, 52 и 62 лет и мужчины 59 и 73 лет – получили ранения.

Повреждены частное предприятие, аптека, два магазина и пятиэтажка.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 616-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине. Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

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