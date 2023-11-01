Вибух у Дніпрі – робота ППО по безпілотнику
У Дніпрі очевидці повідомили, що чули вибух. У Повітряних силах ЗСУ згодом підтвердили, що в регіоні працює ППО по ворожому безпілотнику.
Сьогодні вранці ворожий дрон також атакував Нікополь Дніпропетровської області.
Там загинула 59-річна жінка, ще шестеро людей – жінки 26, 46, 52 та 62 років та чоловіки 59 та 73 років – дістали поранень.
Пошкоджено приватне підприємство, аптеку, два магазини та п’ятиповерхівку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 616-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні. Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте на сайті Факти ICTV.
Завантаження
Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.Олег Корнієнко