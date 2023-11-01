Вибух у Дніпрі – робота ППО по безпілотнику

У Дніпрі очевидці повідомили, що чули вибух. У Повітряних силах ЗСУ згодом підтвердили, що в регіоні працює ППО по ворожому безпілотнику.

Сьогодні вранці ворожий дрон також атакував Нікополь Дніпропетровської області.

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Там загинула 59-річна жінка, ще шестеро людей – жінки 26, 46, 52 та 62 років та чоловіки 59 та 73 років – дістали поранень.

Пошкоджено приватне підприємство, аптеку, два магазини та п’ятиповерхівку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 616-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні. Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте на сайті Факти ICTV.

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