В Миргороде прогремели взрывы во время тревоги — СМИ
Утром 1 ноября в Миргородской общине Полтавской области во время воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщает Суспільне.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Тревогу в Полтавской области объявили в 08:50 из-за ракетной угрозы и в 09:17 отменили.
В последний раз РФ нанесла ракетный удар по Миргородскому району ночью 31 октября. По официальной информации Полтавской областной военной администрации, без пострадавших, повреждений гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано.
А ночью 1 ноября оккупанты атаковали беспилотниками на Полтавщине НПЗ в Кременчуге. В результате попадания возник пожар, который уже ликвидирован. Сейчас предприятие не работает.
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