В Миргороде прогремели взрывы во время тревоги — СМИ

Утром 1 ноября в Миргородской общине Полтавской области во время воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщает Суспільне.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Тревогу в Полтавской области объявили в 08:50 из-за ракетной угрозы и в 09:17 отменили.

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В последний раз РФ нанесла ракетный удар по Миргородскому району ночью 31 октября. По официальной информации Полтавской областной военной администрации, без пострадавших, повреждений гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано.

А ночью 1 ноября оккупанты атаковали беспилотниками на Полтавщине НПЗ в Кременчуге. В результате попадания возник пожар, который уже ликвидирован. Сейчас предприятие не работает.

Источник : Суспільне

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