Под Житомиром нардеп Николаенко на Mercedes насмерть сбил 18-летнюю девушку

На трассе Киев — Чоп в районе села Березовка Житомирского района 3 ноября около 9:45 произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes-Benz GLE, за рулем которого находился народный депутат.

Легковушка нардепа, двигаясь в направлении города Чоп в крайней левой полосе, совершил наезд на пешехода — 18-летнюю девушку, которая погибла на месте происшествия от полученных травм.

Установлено, что водитель автомобиля — 44-летний житель Киевской области, народный депутат Украины, но его фамилия не называется.

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Однако вскоре народный депутат Андрей Николаенко подтвердил, что это он сбил девушку, и выразил соболезнования семье погибшей.

— Сегодня со мной произошло самое страшное, что может случиться с водителем – под колесами автомобиля, которым я управлял, погиб человек… Уверяю, я всячески буду способствовать следственным действиям и добровольно пройду все необходимые экспертизы. Я был трезвым, я не нарушал правил, но трагедии избежать не удалось, – заверил он.

Николаенко подчеркнул, что, к сожалению, произошло огромное горе и уже ничего нельзя изменить.

– Настоящее отчаяние – это когда ты никак не можешь повлиять на ситуацию. Мои самые искренние соболезнования родным. Не знаю, что еще сказать…, – написал нардеп.

На место ДТП выехали детективы Государственного бюро расследований, которые должны установить обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием парламентария.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Также назначен ряд экспертиз.

Источник : Нацполиция, ГБР

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