Під Житомиром нардеп Ніколаєнко на Mercedes на смерть збив 18-річну дівчину
На трасі Київ – Чоп в районі села Березівка Житомирського району 3 листопада близько 9:45 сталася ДТП за участі автомобіля Mercedes-Benz GLE, за кермом якого перебував народний депутат.
Легковик нардепа, рухаючись у напрямку міста Чоп у крайній лівій смузі, здійснив наїзд на пішохода – 18-річну дівчину, яка загинула на місці події від отриманих травм.
Встановлено, що водій автомобіля – 44-річний житель Київської області, народний депутат України, але його прізвище не називають.
Проте згодом народний депутат Андрій Ніколаєнко підтвердив, що це він збив дівчину і висловив співчуття родині загиблої.
– Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм – під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина… Запевняю, я усіляко сприятиму слідчим діям та добровільно пройду всі необхідні експертизи. Я був тверезим, я не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося, – запевнив він.
Ніколаєнко наголосив, що, на жаль, трапилося величезне горе і вже нічого не можна змінити.
– Справжній розпач – це коли ти ніяк не можеш вплинути на ситуацію. Мої найщиріші співчуття рідним. Не знаю, що ще сказати…, – написав нардеп.
На місце ДТП виїхали детективи Державного бюро розслідувань, які мають з’ясувати обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участі парламентаря.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Також призначено низку експертиз.
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