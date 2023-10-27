Судью Алексея Тандыра оставили в СИЗО еще на 60 суток
Судье Алексею Тандыру, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, продлили арест на 60 суток. Об этом сообщает Суспільне.
Решение принял Святошинский районный суд Киева в пятницу, 27 октября.
Тандыр будет находиться под стражей до 25 декабря. Предыдущая мера пресечения действовала до 4 ноября.
Напомним, в ночь на 26 мая председатель Макаровского районного суда Алексей Тандыр за рулем Lexus совершил наезд на 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на одном из блокпостов в Киеве. От травм нацгвардеец погиб на месте. Следователи выяснили, что судья ехал со скоростью 100 км/ч.
Сразу после ДТП судья Тандыр, который, как отметили в прокуратуре, “имел визуальные клинические признаки опьянения”, отказался от проверки на содержание алкоголя и наркотических веществ, а в его автомобиле нашли бутылку от алкоголя.
Вечером 26 мая ему объявили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины (Совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения) и принудительно отобрали биологические образцы.
В суде Тандыр свою вину признавал лишь частично. В начале августа ГБР сообщило о завершении досудебного расследования в отношении судьи Алексея Тандыра.
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