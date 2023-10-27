Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Удар возле Хмельницкой АЭС: в Славуте – 18 пострадавших и сотни поврежденных домов
Мы рекомендуем
400 лет лингвоцида: как Россия веками уничтожала украинский язык
Хорошо ли вы знаете украинский? Тест ко Дню украинского языка и письменности
Игнат: Я удивился масштабам разрушений в Хмельницкой области, как после ядерного взрыва
Мобилизация в Украине с 1 ноября 2023: как будет происходить и что изменится
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Судью Алексея Тандыра оставили в СИЗО еще на 60 суток

Судью Алексея Тандыра оставили в СИЗО еще на 60 суток
Фото: Факти ICTV

Судье Алексею Тандыру, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, продлили арест на 60 суток. Об этом сообщает Суспільне.

Решение принял Святошинский районный суд Киева в пятницу, 27 октября.

Тандыр будет находиться под стражей до 25 декабря. Предыдущая мера пресечения действовала до 4 ноября.

Сейчас смотрят

Напомним, в ночь на 26 мая председатель Макаровского районного суда Алексей Тандыр за рулем Lexus совершил наезд на 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на одном из блокпостов в Киеве. От травм нацгвардеец погиб на месте. Следователи выяснили, что судья ехал со скоростью 100 км/ч.

Сразу после ДТП судья Тандыр, который, как отметили в прокуратуре, “имел визуальные клинические признаки опьянения”, отказался от проверки на содержание алкоголя и наркотических веществ, а в его автомобиле нашли бутылку от алкоголя.

Вечером 26 мая ему объявили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины (Совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения) и принудительно отобрали биологические образцы.

В суде Тандыр свою вину признавал лишь частично. В начале августа ГБР сообщило о завершении досудебного расследования в отношении судьи Алексея Тандыра.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Источник: Суспільне
ДТП, Суд, судья
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Суд продлил меру пресечения Коломойскому: будет под стражей еще два месяца
Ігор Коломойський
Насиловали и выкладывали в сеть: в суд направлено обвинение в отношении организатора и 2 участников пьяных вечеринок в Киеве
Судью Алексея Тандыра оставили в СИЗО еще на 60 суток
Как подать заявление на развод онлайн: быстрый гайд
Судью Алексея Тандыра оставили в СИЗО еще на 60 суток
ДТП в центре Киева: Toyota наехала на двух людей на остановке и перевернулась
ДТП у центрі Києва
Под Киевом пьяный водитель сбил велосипед с бабушкой и 6-летним внуком, женщина погибла
Смертельна ДТП під Києвом

Загрузка

Игры
Видео
Подорвались на минах, но отказались от статуса и льгот: история двух героических взрывотехников

Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.

Татьяна Доцяк
Корабль РФ подорвался на мине | Результаты Украинского саммита | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Судью Алексея Тандыра оставили в СИЗО еще на 60 суток
РФ накрыла Авдеевку авиацией | По Изюму ударили Искандерами | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Судью Алексея Тандыра оставили в СИЗО еще на 60 суток
Клуни встал на защиту украинцев | Бои в Авдеевке испортили планы РФ | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Судью Алексея Тандыра оставили в СИЗО еще на 60 суток
250 авиабомб по селу Луганщины | Вживую с Донбасса | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Судью Алексея Тандыра оставили в СИЗО еще на 60 суток
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь