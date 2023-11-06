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Марта Бондаренко, редактор ленты

Ночью РФ атаковала Одессу ракетами и дронами: пострадали 8 человек

Ночью РФ атаковала Одессу ракетами и дронами: пострадали 8 человек
Ночью РФ атаковала Одессу ракетами и дронами: пострадали 8 человек
Ночью РФ атаковала Одессу ракетами и дронами: пострадали 8 человек
Ночью РФ атаковала Одессу ракетами и дронами: пострадали 8 человек
Ночью РФ атаковала Одессу ракетами и дронами: пострадали 8 человек
Ночью РФ атаковала Одессу ракетами и дронами: пострадали 8 человек
Ночью РФ атаковала Одессу ракетами и дронами: пострадали 8 человек
Ночью РФ атаковала Одессу ракетами и дронами: пострадали 8 человек
Ночью РФ атаковала Одессу ракетами и дронами: пострадали 8 человек
Ночью РФ атаковала Одессу ракетами и дронами: пострадали 8 человек
Ночью РФ атаковала Одессу ракетами и дронами: пострадали 8 человек
Ночью РФ атаковала Одессу ракетами и дронами: пострадали 8 человек
Ночью РФ атаковала Одессу ракетами и дронами: пострадали 8 человек
Ночью РФ атаковала Одессу ракетами и дронами: пострадали 8 человек

Ночью российские военные атаковали Одессу и область различными типами ракет и ударными дронами Shahed, пострадали восемь человек.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, есть попадания ракет в центре города и по промышленному зданию, которое не использовалось. Взрывной волной повреждены несколько многоэтажных жилых домов и музей в исторической части города, зоне всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Ударные дроны Shahed-131/136 российские террористы направили на припортовую инфраструктуру Одессы. Силы противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников.

Однако есть попадания в складские помещения, спецтехнику и грузовики с зерном. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Восемь местных жителей получили ранения: трое получили медицинскую помощь на месте, а пятеро госпитализированы.

По словам Дмитрия Сидоренко, заместителя главного врача одесской городской больницы, в которую утром привезли раненых, состояние всех пострадавших удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает. Всем оказали квалифицированную медицинскую помощь, проведены хирургические обработки ран. Домой отпустили всех, кроме одной женщины. Она имеет осколочное ранение мягких тканей бедра.

На сегодня планируется оперативное вмешательство и обработка ран, и после непродолжительного пребывания под наблюдением врачей пострадавшую выпишут домой.

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Правоохранители фиксируют очередные преступления российских террористов.

Напомним, что 5 ноября в Одесской области во время воздушной тревоги уже раздались взрывы. Сообщалось о попадании по объекту портовой инфраструктуры под Одессой.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 621-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

Фото: Силы обороны юга

Война в Украине, Взрыв, Одесса
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