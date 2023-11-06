Укр Рус Eng
Ігри
Укр Рус Eng
Популярні
На Запорізькому напрямку РФ вдарила Іскандером по особовому складу 128 бригади: загинули військові
6 листопада – річниця визволення Києва від нацистів: як це було
Терміново
Вибухи в Дніпропетровській області: є влучання та збиті ракети
На фронті загинув одесит, сім’ю якого минулого року вбила російська ракета
Призов скасують: набирати людей в армію будуть інакше
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Уночі РФ атакувала Одесу ракетами та дронами: постраждали 8 людей

Уночі РФ атакувала Одесу ракетами та дронами: постраждали 8 людей
Уночі РФ атакувала Одесу ракетами та дронами: постраждали 8 людей
Уночі РФ атакувала Одесу ракетами та дронами: постраждали 8 людей
Уночі РФ атакувала Одесу ракетами та дронами: постраждали 8 людей
Уночі РФ атакувала Одесу ракетами та дронами: постраждали 8 людей
Уночі РФ атакувала Одесу ракетами та дронами: постраждали 8 людей
Уночі РФ атакувала Одесу ракетами та дронами: постраждали 8 людей
Уночі РФ атакувала Одесу ракетами та дронами: постраждали 8 людей
Уночі РФ атакувала Одесу ракетами та дронами: постраждали 8 людей
Уночі РФ атакувала Одесу ракетами та дронами: постраждали 8 людей
Уночі РФ атакувала Одесу ракетами та дронами: постраждали 8 людей
Уночі РФ атакувала Одесу ракетами та дронами: постраждали 8 людей
Уночі РФ атакувала Одесу ракетами та дронами: постраждали 8 людей
Уночі РФ атакувала Одесу ракетами та дронами: постраждали 8 людей

Уночі російські військові атакували Одесу та область різними типами ракет і ударними дронами Shahed, постраждало вісім людей.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, є влучання ракет у середмісті та по промисловій будівлі, яка не використовувалася. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків і музей в історичній частині міста, зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Зараз дивляться

Ударні дрони Shahed-131/136 російські терористи спрямували на припортову інфраструктуру Одеси. Сили протиповітряної оборони знищили 15 безпілотників.

Проте є влучання у складські приміщення, спецтехніку та вантажівки із зерном. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Вісім місцевих жителів дістали поранення: троє отримали медичну допомогу на місці, а п’ятьох госпіталізували.

За словами Дмитра Сидоренка, заступника головного лікаря одеської міської лікарні, до якої зранку привезли поранених, стан усіх постраждалих задовільний, їхньому життю нічого не загрожує. Усім надали кваліфіковану медичну допомогу, проведені хірургічні оброблення ран. Додому відпустили всіх, крім однієї жінки. Вона має осколкове поранення м’яких тканин стегна.

На сьогодні планується оперативне втручання та обробка ран, і після нетривалого перебування під наглядом лікарів постраждалу випишуть додому.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів.

Нагадаємо, що 5 листопада в Одеській області під час повітряної тривоги вже лунали вибухи. Повідомлялося про влучання по об’єкту портової інфраструктури під Одесою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 621-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте на сайті Факти ICTV.

Фото: Сили оборони Півдня

Війна в Україні, Вибух, Одеса
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росіяни готові до третьої хвилі наступу на Авдіївку, чекають покращення погоди – глава МВА
Уночі РФ атакувала Одесу ракетами та дронами: постраждали 8 людей
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
У Київській області чути вибухи: що відомо
вибух
На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів – Зеленський
зеленський
Поблизу Кривого Рогу окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури: що відомо
вибух

Завантаження

Ігри
Відео
Від стрільців до кухарів: стартувала рекрутингова кампанія від полку Азов

Війську потрібні різні професії. З таким гаслом стартувала в Україні нова рекрутингова кампанія. 12 бригада спеціального призначення Нацгвардії Азов у співпраці з найбільшим в Україні сайтом пошуку роботи Work.ua шукатимуть кваліфікованих людей різноманітних професій, які нині вкрай необхідні. І це не лише штурмовики та піхотинці, але й екскаваторники, водії, механіки, діловоди.

Василь Саф’янюк
Заява Борреля про Україну | Військкома судять за корупцію | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Уночі РФ атакувала Одесу ракетами та дронами: постраждали 8 людей
Нова тактика РФ | Херсонець зливав дані росіянам | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Уночі РФ атакувала Одесу ракетами та дронами: постраждали 8 людей
Вперше за 25 років Кулеба зустрівся з… | Ідеолога “МНР” засудили | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Уночі РФ атакувала Одесу ракетами та дронами: постраждали 8 людей
Командира 128 ОГШБр відсторонили | Кадри знищеного ракетоносія РФ | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Уночі РФ атакувала Одесу ракетами та дронами: постраждали 8 людей
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь