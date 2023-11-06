Уночі РФ атакувала Одесу ракетами та дронами: постраждали 8 людей

Уночі російські військові атакували Одесу та область різними типами ракет і ударними дронами Shahed, постраждало вісім людей.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, є влучання ракет у середмісті та по промисловій будівлі, яка не використовувалася. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків і музей в історичній частині міста, зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Ударні дрони Shahed-131/136 російські терористи спрямували на припортову інфраструктуру Одеси. Сили протиповітряної оборони знищили 15 безпілотників.

Проте є влучання у складські приміщення, спецтехніку та вантажівки із зерном. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Вісім місцевих жителів дістали поранення: троє отримали медичну допомогу на місці, а п’ятьох госпіталізували.

За словами Дмитра Сидоренка, заступника головного лікаря одеської міської лікарні, до якої зранку привезли поранених, стан усіх постраждалих задовільний, їхньому життю нічого не загрожує. Усім надали кваліфіковану медичну допомогу, проведені хірургічні оброблення ран. Додому відпустили всіх, крім однієї жінки. Вона має осколкове поранення м’яких тканин стегна.

На сьогодні планується оперативне втручання та обробка ран, і після нетривалого перебування під наглядом лікарів постраждалу випишуть додому.

Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів.

Нагадаємо, що 5 листопада в Одеській області під час повітряної тривоги вже лунали вибухи. Повідомлялося про влучання по об’єкту портової інфраструктури під Одесою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 621-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Сили оборони Півдня

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