РФ ударила по судну под флагом Либерии во время захода в порт Одесской области
Российские войска ударили противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из портов Одесской области с самолетов тактической авиации в Черном море.
По информации Сил обороны Юга Украины, ракета попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии, когда оно заходило в порт.
Из-за российского ракетного удара погиб один человек, ранены еще трое членов экипажа — граждане Филиппин.
Судно должно было перевозить железную руду в Китай
Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Алексей Кубраков сообщил, что получило повреждение гражданское судно, которое должно было перевозить железную руду в Китай.
Он обратил внимание, что это уже 21 целенаправленная атака России после выхода из зерновой сделки. За это время страна-террорист повредила более 160 объектов инфраструктуры и 122 транспортных средства.
Кубраков отметил, что именно из-за ракетных ударов России Украина делает все для усиления ПВО и прикрытия Юга от террористических атак. Он поблагодарил всех партнеров, которые помогают защитить небо.
В Силах обороны Юга Украины утверждают, что Россия в очередной раз подтвердила статус страны-террориста международного масштаба.
Фото: Силы обороны юга Украины
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Защитника Евгения Романа. Россияне взяли его в плен, расстреляли, фактически казнили, но он выжил и дополз до позиций наших армейцев. Евгений говорит, что выжил благодаря Богу и вероятно потому, что имеет еще предназначение в этой жизни.Оксана Михайлова