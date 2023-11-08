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Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ ударила по судну под флагом Либерии во время захода в порт Одесской области

РФ ударила по судну под флагом Либерии во время захода в порт Одесской области
Фото: Сили оборони півдня України
РФ ударила по судну под флагом Либерии во время захода в порт Одесской области
Фото: Сили оборони півдня України
РФ ударила по судну под флагом Либерии во время захода в порт Одесской области
РФ ударила по судну под флагом Либерии во время захода в порт Одесской области

Российские войска ударили противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из портов Одесской области с самолетов тактической авиации в Черном море.

По информации Сил обороны Юга Украины, ракета попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии, когда оно заходило в порт.

Из-за российского ракетного удара погиб один человек, ранены еще трое членов экипажа — граждане Филиппин.

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Судно должно было перевозить железную руду в Китай

Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Алексей Кубраков сообщил, что получило повреждение гражданское судно, которое должно было перевозить железную руду в Китай.

Он обратил внимание, что это уже 21 целенаправленная атака России после выхода из зерновой сделки. За это время страна-террорист повредила более 160 объектов инфраструктуры и 122 транспортных средства.

Кубраков отметил, что именно из-за ракетных ударов России Украина делает все для усиления ПВО и прикрытия Юга от террористических атак. Он поблагодарил всех партнеров, которые помогают защитить небо.

В Силах обороны Юга Украины утверждают, что Россия в очередной раз подтвердила статус страны-террориста международного масштаба.

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Фото: Силы обороны юга Украины

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Война в Украине, Ліберія, Одесская область, ракетний удар, судно
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