РФ вдарила по судну під прапором Ліберії під час заходу в порт Одещини

Російські війська вдарили протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одеської області з літаків тактичної авіації в Чорному морі.

За інформацією Сил оборони Півдня України, ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, коли воно заходило в порт.

Через російський ракетний удар загинула одна людина, поранені ще троє членів екіпажу – громадяни Філіппін.

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Судно мало перевозити залізну руду до Китаю

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олексій Кубраков повідомив, що дістало пошкодження цивільне судно, яке мало перевозити залізну руду до Китаю.

Він звернув увагу, що це вже 21-ша цілеспрямована атака Росії після виходу з зернової угоди. За цей час країна-терорист пошкодила понад 160 об’єктів інфраструктури та 122 транспортних засоби.

Кубраков наголосив, що саме через ракетні удари Росії Україна робить все для посилення ППО та прикриття Півдня від терористичних атак. Він подякував всім партнерам, які допомагають захистити небо.

У Силах оборони Півдня України стверджують, що Росія вкотре підтвердила статус країни-терориста міжнародного масштабу.

Фото: Сили оборони півдня України

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