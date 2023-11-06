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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В приоритете врага – портовая инфраструктура: Гуменюк о ночной атаке на Одессу

Порт Одеса
Фото: УНИАН

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона Єдині новини заявила, что во время ночной атаки по Одессе в приоритете врага была припортовая инфраструктура, которая расположена недалеко от исторического центра города.

– Ночью была атака с использованием разнообразного оружия. Враг применил баллистику Искандер-М по Одессе и Оникс, который оказался в исторической части города. Понимая, что в приоритете врага была припортовая инфраструктура, и она очень близко от исторического центра города, внесенного в наследие ЮНЕСКО. Именно поэтому ракета попала не в порт, а неподалеку, в один из кварталов, – сказала она.

Гуменюк также рассказала, что в результате атаки в Одессе были повреждены Национальный художественный музей, жилые дома, есть пострадавшие среди мирного населения.

Она добавила, что фактически одновременно, в течение полутора часов, враг очень мощно атаковал Одессу несколькими группами Shahed (Шахед).

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– Есть попадания в припортовую инфраструктуру — это складские помещения, специальная автопогрузочная техника, машины с зерном. Однако 15 дронов Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить, – отметила пресс-секретарь ОК Юг.

Атака на Одессу

Ночью 5 ноября российские военные атаковали Одессу и область различными типами ракет и ударными дронами Shahed.

Ударные дроны Shahed-131/136 российские террористы направили на припортовую инфраструктуру Одессы. Силы противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников.

Как рассказали в военной администрации, в результате ночной атаки восемь человек получили ранения.

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Безпілотники, Война в Украине, Одесса, ракетний удар
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