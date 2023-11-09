Был спланирован. Бойцы 128 бригады рассказали об ударе РФ во время построения в Заречном

Военнослужащие 128 отдельной горно-штурмовой бригады рассказали, как происходили события 3 ноября на Запорожском направлении во время торжеств ко Дню ракетных войск и артиллерии, когда по расположению бригады ударили российские оккупанты.

В списке на награждение в прифронтовом селе Запорожской области были 43 военных, всего там собралось около 100 человек.

Об этом бойцы рассказали американской газете The Washington Post.

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Военные анонимно сообщили журналистам, что после обстрела было сложно сказать, сколько людей травмировались или погибли. Были многие с ранениями головы, и медики говорили, что “такого они не видели с начала полномасштабной войны”.

– Советская эпоха вернулась. Это напоминало сцены из российских пропагандистских фильмов о Второй мировой войне, где солдаты стоят в рядах и имеют гламурный вид, – сказал один из военных.

Как пишет The Washington Post, на награждение собрали лучших бойцов из всех подразделений. Отмечается, что часто такие мероприятия небольшие, до 30 человек, и проводят их в бункере или в окопах.

Однако тогда в селе Заречное собрались около 100 человек, среди которых “было много тех, кто не получал медалей”.

– В списке (на награждение, — Ред.) – 43 человека. На самом деле людей прибыло гораздо больше, потому что их доставляли туда, а машин насчитали около 20, – добавил военный.

Бойцы 128 отдельной горно-штурмовой бригады убеждены, что российский удар был продуман и спланирован.

– То ли местные жители позвонили и сообщили, что собралась куча людей, то ли произошла утечка информации из внутренних штабов бригад, – цитирует WP одного из военных.

Удар по 128 бригаде

3 ноября на Запорожском направлении РФ ударила баллистической ракетой Искандер-М по личному составу 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, погибли украинские военнослужащие, которых выстроили перед награждением.

По факту трагедии зарегистрировано уголовное производство. На Закарпатье был объявлен трехдневный траур.

Позже стало известно, что в тот роковой день погибли 19 военнослужащих.

Фото: 128 бригада

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