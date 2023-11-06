Командир 128 бригады отстранен, ситуацию расследуют поминутно — Зеленский

Командира 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, часть военных из которой погибли в результате российского ракетного удара Искандер-М по Запорожской области, отстранили от занимаемой должности.

Об этом заявил в вечернем видеообращении за 6 ноября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский.

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— Провел заседание Ставки. Первый вопрос — это трагедия с воинами нашей 128 отдельной горно-штурмовой бригады. Докладывали военные, министр обороны, руководитель Службы безопасности Украины. Конкретика — что уже удалось выяснить из обстоятельств трагедии, чьи приказы создали условия, чтобы трагедия произошла. Докладывал, в частности, главный инспектор Минобороны Воронченко. Командир бригады отстранен на время следствия. Вся ситуация разбирается поминутно.

По словам президента, будет установлено, кто конкретно нарушил правила безопасности людей в районе доступа аэроразведки врага. Никакого ухода от ответственности, утверждает Зеленский.

— Я ожидаю от всех соответствующих структур и органов власти конкретных ответов относительно задач, которые объективно есть перед нашим государством сейчас. Это касается и того, чтобы никогда больше не повторились трагедии, как с воинами 128 бригады. И тех изменений, которых ожидают солдаты и командиры, особенно парни, которые были мобилизованы. Наконец-то должны прекратиться волны с любыми вещами, которые раскалывают политически, — подчеркнул глава государства.

На Запорожском направлении 3 ноября армия РФ ударила баллистической ракетой Искандер-М по личному составу 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. В ВСУ подтвердили информацию о гибели 19 военных.

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