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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Був спланований. Бійці 128 бригади розповіли про удар РФ під час шикування в Зарічному

128 бригада

Військовослужбовці 128 окремої гірсько-штурмової бригади розповіли, про події 3 листопада на Запорізькому напрямку під час урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії, коли по розташуванню бригади вдарили російські окупанти. 

У списку на нагородження в прифронтовому селі Запорізької області були 43 військові, загалом там зібралося близько 100 осіб. 

Про це бійці розповіли американській газеті The Washington Post.

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Військові анонімно повідомили журналістам, що після обстрілу було складно сказати, скільки осіб травмувалися чи загинули. Було багато людей з пораненнями голови, й медики казали, що “такого вони не бачили від початку повномасштабної війни”.

– Радянська епоха повернулася. Це нагадувало сцени з російських пропагандистських фільмів про Другу світову війну, де солдати стоять у лавах і мають гламурний вигляд, – сказав один з військових. 

Як пише The Washington Post, на нагородження зібрали найкращих бійців зі всіх підрозділів. Зазначається, що часто такі заходи невеликі, до 30 людей, і проводять їх у бункері чи в окопах. 

Проте тоді в селі Зарічне зібралися близько 100 людей, серед яких “було багато тих, хто не отримував медалей”.

– У списку (на нагородження, – Ред.) 43 людини. Насправді їх прибуло набагато більше, тому що їх потрібно доставляли туди, а машин нарахували близько 20, – додав військовий. 

Бійці 128 окремої гірсько-штурмової бригади переконані, що російський удар був продуманий і спланований.

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– Чи то місцеві жителі подзвонили й повідомили, що зібралася купа людей, чи стався витік інформації з внутрішніх штабів бригад, – цитує WP одного з військових.

Удар по 128 бригаді

3 листопада на Запорізькому напрямку РФ вдарила балістичною ракетою Іскандер-М по особовому складу 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, загинули українські військовослужбовці, яких вишикували перед нагородженням.

За фактом трагедії зареєстровано кримінальне провадження. На Закарпатті було оголошено триденну жалобу.

Пізніше стало відомо, що в той фатальний день загинули 19 військовослужбовців.

Війна в Україні, загиблі, Запорізька область, ЗСУ, ракетний удар, Російська агресія
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