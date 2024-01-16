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Юлия Захарченко, редактор ленты

Есть раненые, люди оказались под завалами: РФ обстреляла Нью-Йорк управляемыми авиабомбами

Есть раненые, люди оказались под завалами: РФ обстреляла Нью-Йорк управляемыми авиабомбами

В Донецкой области российские войска обстреляли поселок Нью-Йорк, в результате чего есть пострадавшие и разрушения жилого дома.

Обстрел Нью-Йорка управляемыми авиабомбами

По информации Донецкой ОВА, российские оккупанты сбросили на Нью-Йорк две управляемые авиабомбы и попали ракетой в трехэтажку. В жилом доме обвалился подъезд, под руинами находятся люди.

По предварительным данным, в результате российской атаки по Нью-Йорку ранены три человека, а еще пятеро людей находятся под завалами.

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Фото: Донецкая ОВА

На месте удара работают представители власти, а спасатели и полиция решают вопрос разборки завалов. В Донецкой ОВА отметили, что это была очередная циничная атака россиян по гражданскому населению.

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Источник: Донецкая ОВА

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Бомба, Война в Украине, Донецкая область, Нью-Йорк, ракетний удар
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