Юлия Захарченко, редактор ленты
Есть раненые, люди оказались под завалами: РФ обстреляла Нью-Йорк управляемыми авиабомбами
В Донецкой области российские войска обстреляли поселок Нью-Йорк, в результате чего есть пострадавшие и разрушения жилого дома.
Обстрел Нью-Йорка управляемыми авиабомбами
По информации Донецкой ОВА, российские оккупанты сбросили на Нью-Йорк две управляемые авиабомбы и попали ракетой в трехэтажку. В жилом доме обвалился подъезд, под руинами находятся люди.
По предварительным данным, в результате российской атаки по Нью-Йорку ранены три человека, а еще пятеро людей находятся под завалами.
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На месте удара работают представители власти, а спасатели и полиция решают вопрос разборки завалов. В Донецкой ОВА отметили, что это была очередная циничная атака россиян по гражданскому населению.
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Источник: Донецкая ОВА
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