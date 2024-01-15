Уничтожение двух самолетов РФ, подрыв оккупантов в Мелитополе, подготовка к саммиту мира: новости 15 января

Российские оккупанты потеряли воздушный командный пункт Ил-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 (ДРЛО). Они находились над акваторией Азовского моря, когда цели удалось подбить Силам обороны Украины.

В то же время в Мелитополе Запорожской области украинские партизаны взорвали автомобиль оккупантов УАЗ Patriot.

Под Киевом представители СБУ задержали вагнеровца, который помогал РФ готовить новые удары для обесточивания столицы. Ранее белорус штурмовал Бахмут и близлежащие населенные пункты.

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Что произошло в Украине и мире за сутки 15 января 2024 года – читайте в материале на сайте Факты ICTV.

Сбивание двух военных самолетов РФ

Оккупанты потеряли воздушный командный пункт Ил-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 (ДРЛО), которые находились над акваторией Азовского моря.

Самолет А-50 был сбит, а Ил-22 подбит. Второй находился в воздухе и пытался добраться до аэродрома, но исчез с радаров после начала снижения в районе Керчи.

Позже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Ил-22 дотянул до Анапы, однако уже не подлежит восстановлению. По его словам, самолет горел, а среди экипажа есть раненые.

Обстрел Херсонской области

Военные РФ обстреляли село Станислав Херсонской области, в результате чего есть пятеро раненых. Оккупанты сбросили боеприпасы с БПЛА по пожарным: поврежден спецавтомобиль, четверо спасателей получили ранения.

Известно об ударе по жилым домам, где в собственном доме ранения получила 69-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали в больницу, где медики оказывают необходимую помощь.

Подрыв оккупантов и техники в Мелитополе

В Мелитополе Запорожской области Силы обороны Украины взорвали оккупантов вместе с техникой. По данным Главного управления разведки, на улице Гоголя был взорван автомобиль УАЗ Patriot.

В ГУР указано, что ранены по меньшей мере четверо оккупантов. Прилегающие к месту происшествия улицы перекрыли. Туда приехало несколько автомобилей с медиками. Окончательное количество пострадавших и разрушения уточняются.

Задержание вагнеровца под Киевом

Неподалеку от Киева задержан вагнеровец, который помогал российским оккупантам готовить новые удары по энергосистеме. По данным Службы безопасности Украины, в начале полномасштабного вторжения России белорус вступил в ЧВК Вагнера.

Он штурмовал Бахмут Донецкой области и прилегающие населенные пункты, а позже вагнеровец вернулся в Беларусь. Вскоре от российских кураторов он получил задание прибыть в Ровенскую область для дальнейшей корректировки атак.

Глобальный саммит мира

Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира на уровне лидеров. По словам президента Владимира Зеленского, Украина открыта для всех государств, которые уважают суверенитет и территориальную целостность.

Президент обратил внимание, что для Украины очень важно показать, что весь мир выступает против полномасштабной агрессии России и поддерживает восстановление справедливого мира.

Блокирование границы с Румынией

На границе с Украиной румынские фермеры заблокировали еще один пункт пропуска. На КПП Сирет и Викову-де-Сус остановлено движение грузового транспорта, информируют в Госпогранслужбе.

По информации ГПСУ, другие виды транспорта и пешеходы в обоих пунктах пропуска оформляются установленным порядком как на въезд, так и выезд с территории Украины.

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