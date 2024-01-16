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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Є поранені, люди опинилися під завалами: РФ обстріляла Нью-Йорк керованими авіабомбами

Є поранені, люди опинилися під завалами: РФ обстріляла Нью-Йорк керованими авіабомбами

У Донецькій області російські війська обстріляли селище Нью-Йорк, внаслідок чого є постраждалі та руйнування житлового будинку.

Обстріл Нью-Йорка керованими авіабомбами

За інформацією Донецької ОВА, російські окупанти скинули на Нью-Йорк дві керовані авіабомби та поцілили ракетою у триповерхівку. У житловому будинку обвалився під’їзд, під руїнами перебувають люди.

За попередніми даними, внаслідок російської атаки по Нью-Йорку поранено трьох людей, а ще п’ятеро осіб перебувають під завалами.

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Фото: Донецька ОВА

На місці удару працюють представники влади, а рятувальники та поліція розв’язують питання розбирання завалів. У Донецькій ОВА наголосили, що це була чергова цинічна атака росіян по цивільному населенню.

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Джерело: Донецька ОВА

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