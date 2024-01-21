Рассматривается покушение на убийство: в Днепре взорвалось авто с людьми
20 января в Днепре произошел взрыв автомобиля, в результате чего был травмирован 34-летний мужчина.
Об этом информирует полиция Днепропетровской области.
Отмечается, что 20 января около 15.00 в полицию поступило сообщение о взрыве транспортного средства на улице Подмогильного в Шевченковском районе города.
Причина взрыва авто в Днепре
По предварительной информации, произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего травмирован водитель.
— Во время взрыва в авто находились два человека, травмирован 34-летний мужчина, — говорится в сообщении.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции, криминалистическая лаборатория, взрывотехническая служба ГУНП и кинологи.
По данному факту сведения внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, п.1, 5 ч.2 ст. 115 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.