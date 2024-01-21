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Рассматривается покушение на убийство: в Днепре взорвалось авто с людьми

Рассматривается покушение на убийство: в Днепре взорвалось авто с людьми
Фото: Нацполиция

20 января в Днепре произошел взрыв автомобиля, в результате чего был травмирован 34-летний мужчина.

Об этом информирует полиция Днепропетровской области.

Отмечается, что 20 января около 15.00 в полицию поступило сообщение о взрыве транспортного средства на улице Подмогильного в Шевченковском районе города.

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Причина взрыва авто в Днепре

По предварительной информации, произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего травмирован водитель.

— Во время взрыва в авто находились два человека, травмирован 34-летний мужчина, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции, криминалистическая лаборатория, взрывотехническая служба ГУНП и кинологи.

По данному факту сведения внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, п.1, 5 ч.2 ст. 115 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: Нацполиция
Взрыв, Днепр
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