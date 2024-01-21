Побег на скорости и избиение: на Закарпатье супруги пытались “прорвать” границу

На Закарпатье супруги совершили нападение на пограничный наряд и травмировали сотрудницу.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Отмечается, что происшествие произошло на одном из контрольных постов во время осуществления проверки.

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Во время проверки водитель авто отказался предоставить транспортное средство для осмотра и, чтобы избежать ответственности на большой скорости попытался покинуть место происшествия. В машине также находились его жена, двое детей и еще одна родственница супругов.

— В ходе общения с задержанными, жена водителя нанесла удар по лицу пограничницы, которая находилась в составе пограничного наряда и документировала правонарушения. Со своей стороны мужчина совершил нападение на другого из пограничников, который также находился на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Сотрудницу пограничной службы с травмами доставили в больницу.

С целью фиксации правонарушения на место происшествия вызвали сотрудников полиции.

Во время выяснения и документирования обстоятельств инцидента супруги постоянно выкрикивали угрозы и нецензурную брань в сторону сотрудников пограничной службы.

Известно, что задержанный неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей, как лицо, которое не раз нарушало закон.

За совершенные действия на обоих граждан были составлены протоколы по трем статьям — ст.185.10, ст. 345 УК Украины Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа и ст. 184 КУоАП Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

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