Розглядається замах на вбивство: у Дніпрі вибухнуло авто з людьми

20 січня у Дніпрі стався вибух автомобіля, внаслідок чого було травмовано 34-річного чоловіка.

Про це інформує поліція Дніпропетровської області.

Зазначається, що 20 січня близько 15.00 до поліції надійшло повідомлення про вибух транспортного засобу на вулиці Підмогильного в Шевченківському районі міста.

Зараз дивляться

Що спричинило вибух авто у Дніпрі

За попередньою інформацією, стався вибух невідомого предмету, внаслідок чого травмовано водія.

– Під час вибуху в авто перебували двоє людей, травмовано 34-річного чоловіка, – йдеться у повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції, криміналістична лабораторія, вибухотехнічна служба ГУНП та кінологи.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, п.1, 5 ч.2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Джерело : Нацполіція

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.