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Розглядається замах на вбивство: у Дніпрі вибухнуло авто з людьми

Розглядається замах на вбивство: у Дніпрі вибухнуло авто з людьми
Фото: Нацполіція

20 січня у Дніпрі стався вибух автомобіля, внаслідок чого було травмовано 34-річного чоловіка.

Про це інформує поліція Дніпропетровської області.

Зазначається, що 20 січня близько 15.00 до поліції надійшло повідомлення про вибух транспортного засобу на вулиці Підмогильного в Шевченківському районі міста.

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Що спричинило вибух авто у Дніпрі

За попередньою інформацією, стався вибух невідомого предмету, внаслідок чого травмовано водія.

–  Під час вибуху в авто перебували двоє людей, травмовано 34-річного чоловіка, – йдеться у повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції, криміналістична лабораторія, вибухотехнічна служба ГУНП та кінологи.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, п.1, 5 ч.2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

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Джерело: Нацполіція
Вибух, Дніпро
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