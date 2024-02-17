Ракета в сторону города: в Кропивницком прогремели взрывы

В Кропивницком раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и корреспонденты Суспільного.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. В связи с этим военные сообщили о наличии угрозы применения авиационных средств поражения для областей, в которых объявлена воздушная тревога.

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Впоследствии в ВС ВСУ указали, что вражеская ракета движется именно в направлении Кропивницкого.

Через некоторое время глава Кировоградской ОВА Андрей Райкевич подтвердил взрыв в городе, и добавил, что после взрыва, по предварительной информации, без пострадавших и разрушений гражданских объектов.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 724-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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