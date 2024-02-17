Ракета в сторону города: в Кропивницком прогремели взрывы
В Кропивницком раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы и корреспонденты Суспільного.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. В связи с этим военные сообщили о наличии угрозы применения авиационных средств поражения для областей, в которых объявлена воздушная тревога.
Впоследствии в ВС ВСУ указали, что вражеская ракета движется именно в направлении Кропивницкого.
Через некоторое время глава Кировоградской ОВА Андрей Райкевич подтвердил взрыв в городе, и добавил, что после взрыва, по предварительной информации, без пострадавших и разрушений гражданских объектов.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 724-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.