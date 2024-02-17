Ракета в бік міста: у Кропивницькому пролунали вибухи
У Кропивницькому пролунали звуки вибухів під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та кореспонденти Суспільного.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. У зв’язку із цим військові повідомили про наявність загрози застосування авіаційних засобів ураження для областей, в яких оголошена повітряна тривога.
Згодом у ПС ЗСУ вказали, що ворожа ракета рухається саме в напрямку Кропивницького.
Через деякий час очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкевич підтвердив вибух у місті, та додав, що після вибуху, за попередньою інформацією, без постраждалих і руйнувань цивільних об‘єктів.
Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 724-й день.
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