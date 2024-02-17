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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Ракета в бік міста: у Кропивницькому пролунали вибухи

Вибухи в Україні, атака військ РФ
Фото: Факти ICTV

У Кропивницькому пролунали звуки вибухів під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та кореспонденти Суспільного.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. У зв’язку із цим військові повідомили про наявність загрози застосування авіаційних засобів ураження для областей, в яких оголошена повітряна тривога.

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Згодом у ПС ЗСУ вказали, що ворожа ракета рухається саме в напрямку Кропивницького.

Через деякий час очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкевич підтвердив вибух у місті, та додав, що після вибуху, за попередньою інформацією, без постраждалих і руйнувань цивільних об‘єктів.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 724-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, вибух у Кропивницькому, Кропивницький
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