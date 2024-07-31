Взрывы в Миргороде: что известно об атаке дронов

Взрывы в Миргороде Полтавской области прогремели в ночь на 31 июля.

Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Взрывы в Миргороде сегодня

Перед взрывами в Миргороде Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе беспилотников.

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По словам Филиппа Пронина, воздушная тревога на Полтавщине продолжалась более 10 часов. В течение этого времени в области работала противовоздушная оборона.

— Наши мощно отработали. Благодаря защитникам, попаданий на территории области не зафиксировано. К счастью, никто не пострадал, — добавил глава областной военной администрации.

Миргород на карте

Полномасштабная война в Украине длится уже 889-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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