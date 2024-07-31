Укр Рус
Укр Рус
Популярные Статьи
Стальные волки: что известно о ССО и их операциях во время полномасштабной войны
Инфографика Срочно
Взрывы под Киевом: на подступах к столице уничтожены десятки Шахедов
Олимпиада-2024: расписание соревнований и когда будут выступать украинцы
Белодед досадно завершила выступления на Олимпиаде в 1/8 финала и не сдержала слез
Футбольный турнир на Олимпиаде-2024: календарь и расписание матчей
Происшествия Срочно
Срочно
Проверено
Юлия Захарченко, редактор ленты

Взрывы в Миргороде: что известно об атаке дронов

Атака дронів
Фото: Факти ICTV

Взрывы в Миргороде Полтавской области прогремели в ночь на 31 июля.

Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Взрывы в Миргороде сегодня

Перед взрывами в Миргороде Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе беспилотников.

Сейчас смотрят

По словам Филиппа Пронина, воздушная тревога на Полтавщине продолжалась более 10 часов. В течение этого времени в области работала противовоздушная оборона.

— Наши мощно отработали. Благодаря защитникам, попаданий на территории области не зафиксировано. К счастью, никто не пострадал, — добавил глава областной военной администрации.

Миргород на карте

Взрывы в Миргороде 31 июля 2024 года: что известно

Фото: DeepStateMapLive

Полномасштабная война в Украине длится уже 889-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

атака дронами, Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Миргород, Полтавская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Можем быть сильнее: Зеленский о сбитых Shahed и потребности в ПВО
Володимир Зеленський
Боррель отреагировал на атаку РФ по Киеву: призвал усилить ПВО
Жозеп Боррель
Массовая атака дронами 31 июля: Силы обороны сбили 89 БпЛА, некоторые были нового типа
Обстрел Украины Шахедами 31 июля 2024: результаты работы ПВО
После визита Кулебы Китай ужесточил контроль за экспортом беспилотников — СМИ
Китай усилил контроль за экспортом беспилотников: что известно
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь