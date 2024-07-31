Вибухи в Миргороді: що відомо про атаку дронів

Вибухи у Миргороді Полтавської області прогриміли в ніч на 31 липня.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Вибухи у Миргороді сьогодні

Перед вибухами у Миргороді Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу безпілотників.

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За словами Філіпа Проніна, повітряна тривога на Полтавщині тривала понад 10 годин. Упродовж цього часу в області працювала протиповітряна оборона.

– Наші потужно відпрацювали. Завдяки захисникам, влучань на території області не зафіксовано. На щастя, ніхто не постраждав, – додав очільник обласної військової адміністрації.

Миргород на карті

Повномасштабна війна в Україні триває вже 889-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

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