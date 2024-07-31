ПеревіреноЮлія Захарченко, редакторка стрічки
Вибухи в Миргороді: що відомо про атаку дронів
Вибухи у Миргороді Полтавської області прогриміли в ніч на 31 липня.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Вибухи у Миргороді сьогодні
Перед вибухами у Миргороді Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу безпілотників.
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За словами Філіпа Проніна, повітряна тривога на Полтавщині тривала понад 10 годин. Упродовж цього часу в області працювала протиповітряна оборона.
– Наші потужно відпрацювали. Завдяки захисникам, влучань на території області не зафіксовано. На щастя, ніхто не постраждав, – додав очільник обласної військової адміністрації.
Миргород на карті
Повномасштабна війна в Україні триває вже 889-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.
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