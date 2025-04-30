Взрывы в Одессе 1 мая: в результате атаки БпЛА вспыхнули пожары, есть повреждения
Мощные взрывы в Одессе в ночь на 1 мая прогремели во время российской атаки ударными дронами Shahed.
Взрывы в Одессе 1 мая — последствия атаки дронами
Российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками в ночь на 1 мая, подтвердил руководитель областной военной администрации Олег Кипер.
По его словам, зафиксировано много повреждений гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов.
В некоторых местах после российской атаки в Одессе вспыхнули пожары.
Сейчас все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки, сообщили в Одесской ОВА. Информация о пострадавших уточняется.
Перед взрывами Воздушные силы ВСУ предупредили о зафиксированных вражеских ударных БпЛА, которые двигались в направлении Одессы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 163-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.