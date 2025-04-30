Взрывы в Одессе 1 мая: в результате атаки БпЛА вспыхнули пожары, есть повреждения

Мощные взрывы в Одессе в ночь на 1 мая прогремели во время российской атаки ударными дронами Shahed.

Взрывы в Одессе 1 мая — последствия атаки дронами

Российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками в ночь на 1 мая, подтвердил руководитель областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, зафиксировано много повреждений гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов.

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В некоторых местах после российской атаки в Одессе вспыхнули пожары.

Сейчас все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки, сообщили в Одесской ОВА. Информация о пострадавших уточняется.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ предупредили о зафиксированных вражеских ударных БпЛА, которые двигались в направлении Одессы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 163-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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