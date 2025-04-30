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Юлия Захарченко, редактор ленты

Взрывы в Харькове: в Киевском районе вспыхнул пожар

Обстріл Харкова 23 квітня 2025
Фото: ГСЧС

Мощные взрывы в Харькове прогремели в ночь с 30 апреля на 1 мая. Российские войска атаковали город ударными дронами Shahed.

Взрывы в Харькове — какие последствия в Киевском районе

В Харькове вражеский беспилотник, предварительно, Молния попал по автозаправочной станции (АЗС) в Киевском районе, рассказал городской глава Игорь Терехов.

По его словам, на месте попадания вспыхнул пожар. Информация о пострадавших уточняется.

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Харків на карті

Харьков на карте. Фото: Google Maps

В ночь на 30 апреля россияне атаковали Харьков вражескими дронами. В частности, взрывы раздавались в Шевченковском, Слободском, Киевском, Салтовском и Немышлянском районах.

По уточненным данным, российские оккупанты 16 раз ударили по Харькову. В результате атаки пострадали 45 человек, среди которых — пятилетняя девочка, 16-летний парень и 24-летняя беременная женщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 162-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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атака дронами, Война в Украине, Взрыв, Харьков, Харьковская область
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