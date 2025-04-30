Вибухи в Одесі 1 травня: внаслідок атаки БпЛА спалахнули пожежі, є пошкодження
Потужні вибухи в Одесі у ніч проти 1 травня прогриміли під час російської атаки ударними дронами Shahed.
Вибухи в Одесі 1 травня – наслідки атаки дронами
Російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками у ніч проти 1 травня, підтвердив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За його словами, зафіксовано багато пошкоджень цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків.
У деяких місцях після російської атаки в Одесі спалахнули пожежі.
Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки, повідомили в Одеській ОВА. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ попередили про зафіксовані ворожі ударні БпЛА, які рухалися у напрямку Одеси.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 163-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.