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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Ровенской области поезд переехал автомобиль: двое погибших

В Ровенской области поезд переехал автомобиль — есть жертвы
Фото: Нацполиция

В Ровенской области в Радивиловском районе поезд наехал на легковой автомобиль. К сожалению, есть жертвы.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

ДТП в Ровенской области

Трагедия произошла 2 мая около 19:30 в селе Рудня. В результате столкновения поезда сообщением Ужгород-Харьков с автомобилем ВАЗ 2109 погибли двое мужчин — водитель и пассажир. Известно, что автомобиль на момент столкновения находился на путях.

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Медики на месте аварии пытались спасти одного из мужчин, но его травмы оказались несовместимыми с жизнью. Полиция проводит расследование всех обстоятельств ДТП.

В Ровенской области поезд переехал автомобиль — есть жертвы Фото 1

В Ровенской области поезд переехал автомобиль — есть жертвы Фото 2

27 апреля около 18:30 в селе Вельбовка Миргородского района Полтавской области произошло ДТП. Нетрезвый водитель врезался в забор, в результате чего 45-летняя жительница села Сосновки получила телесные повреждения средней тяжести.

21 апреля во Львовской области в результате столкновения грузового автомобиля MAN с внедорожником Kia Sportage на месте погибли водитель легковушки, 46-летний мужчина, а также двое его пассажиров — мужчины в возрасте 36 и 38 лет.

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