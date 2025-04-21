В ДТП на Львовщине погибли трое мужчин
В понедельник, 21 апреля, во Львовской области в результате столкновения грузового автомобиля с внедорожником погибли три человека.
Информацию о трагедии обнародовал отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
ДДП во Львовской области: что известно
Согласно сообщению, авария случилась сегодня, около 12:00, на трассе Тернополь — Львов — Рава-Русская, неподалеку от села Шопки, что во Львовском районе.
По предварительным данным, установленным следователями, в ДТП столкнулись автомобиль Kia Sportage и грузовик MAN.
В результате сильного удара на месте погибли водитель легкового автомобиля, 46-летний мужчина, а также двое его пассажиров — мужчины в возрасте 36 и 38 лет. Их личности сейчас устанавливаются.
Правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, 24 марта на трассе Тернополь — Львов — Рава-Русская, в пределах села Плугов Золочевского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.
В результате столкновения автобуса Neoplan с и грузовым автомобилем MAN пострадали семеро пассажиров автобуса. С телесными повреждениями они были госпитализированы в медицинские учреждения.
В январе произошла смертельная авария на Львовщине в январе в селе Тухолька Стрыйского района на автодороге Киев-Чоп. Там погибли четыре человека и были пострадавшие.