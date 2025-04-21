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Ирина Гамалий, редактор сайта

В ДТП на Львовщине погибли трое мужчин

ДТП на Львівщині 21 квітня
Фото: Нацполиция

В понедельник, 21 апреля, во Львовской области в результате столкновения грузового автомобиля с внедорожником погибли три человека.

Информацию о трагедии обнародовал отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

ДДП во Львовской области: что известно

Согласно сообщению, авария случилась сегодня, около 12:00, на трассе Тернополь — Львов — Рава-Русская, неподалеку от села Шопки, что во Львовском районе.

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По предварительным данным, установленным следователями, в ДТП столкнулись автомобиль Kia Sportage и грузовик MAN.

В результате сильного удара на месте погибли водитель легкового автомобиля, 46-летний мужчина, а также двое его пассажиров — мужчины в возрасте 36 и 38 лет. Их личности сейчас устанавливаются.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, 24 марта на трассе Тернополь — Львов — Рава-Русская, в пределах села Плугов Золочевского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате столкновения автобуса Neoplan с и грузовым автомобилем MAN пострадали семеро пассажиров автобуса. С телесными повреждениями они были госпитализированы в медицинские учреждения.

В январе произошла смертельная авария на Львовщине в январе в селе Тухолька Стрыйского района на автодороге Киев-Чоп. Там погибли четыре человека и были пострадавшие.

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