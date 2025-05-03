На Рівненщині поїзд переїхав автівку: двоє загиблих

На Рівненщині у Радивилівському районі поїзд наїхав на легковий автомобіль. На жаль, є жертви.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

ДТП на Рівненщині

Трагедія сталася 2 травня близько 19:30 у селі Рудня. Унаслідок зіткнення поїзда сполученням Ужгород – Харків із автівкою ВАЗ 2109 загинули двоє чоловіків – водій і пасажир. Відомо, що автівка на момент зіткнення перебувала на коліях.

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Медики на місці аварії намагалися врятувати одного з чоловіків, але його травми виявилися несумісними з життям. Поліція проводить розслідування усіх обставин ДТП.

27 квітня близько 18:30 у селі Вельбівка Миргородського району на Полтавщині сталася ДТП. Нетверезий водій врізався у паркан, унаслідок чого 45-річна жителька села Соснівки дістала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

21 квітня у Львівській області внаслідок зіткнення вантажного автомобіля MAN з позашляховиком Kia Sportage на місці загинули водій легковика, 46-річний чоловік, а також двоє його пасажирів – чоловіки віком 36 і 38 років.

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