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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ сбросила КАБ на здание ГСЧС в Купянске: что со спасателями

Авіаудар по будівлі ДСНС у Куп'янську
Фото: ДСНС України
Авіаудар по будівлі ДСНС у Куп'янську
Фото: ДСНС України
Авіаудар по будівлі ДСНС у Куп'янську
Фото: ДСНС України
Авіаудар по будівлі ДСНС у Куп'янську
Фото: ДСНС України
Авіаудар по будівлі ДСНС у Куп'янську
Фото: ДСНС України
Авіаудар по будівлі ДСНС у Куп'янську
Авіаудар по будівлі ДСНС у Куп'янську
Авіаудар по будівлі ДСНС у Куп'янську
Авіаудар по будівлі ДСНС у Куп'янську
Авіаудар по будівлі ДСНС у Куп'янську

Армия РФ нанесла авиаудар по зданию Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Купянске Харьковской области.

Удар КАБом по зданию ГСЧС в Купянске: что известно

По данным ГСЧС Украины, российские оккупанты нанесли прямой удар корректируемой авиабомбой по зданию государственной пожарно-спасательной части в Купянске.

На момент удара личный состав как раз выехал на вызов.

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На территории подразделения находился только один спасатель. К счастью, работник ГСЧС не пострадал.

– Несмотря ни на что, мы выстоим, как тот флаг, который продолжает развеваться над разрушенным зданием пожарно-спасательной части, напоминая всему миру о стойкости и мужестве украинских спасателей даже под вражеским огнем, – отметили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 165-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: ГСЧС
Фото: ГСЧС
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