Атака на Харьков 2 мая: пострадавших уже 51, двое среди них – дети

Количество пострадавших в результате атаки на Харьков 2 мая возросло до 51.

Ночная атака на Харьков 2 мая: что известно

Масштабная атака на Харьков продолжалась ориентировочно с 21:30 до 22:15 2 мая.

В то время российские военные применили ударные беспилотники с термобарическими боевыми частями.

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Такое вооружение, подчеркивают в областной прокуратуре, создает мощную взрывную волну и высокотемпературное облако, что приводит к масштабным разрушениям и многочисленным жертвам среди гражданского населения.

– Использование ударных беспилотников с термобарическими боевыми частями особенно опасно и может свидетельствовать об умышленном нарушении норм международного гуманитарного права, – отметили областные прокуроры.

Данные о количестве примененных врагом беспилотников пока разнятся.

По данным руководителя областной военной администрации Олега Синегубова, враг запустил 17 БпЛА типа Герань-2. В областной прокуратуре насчитали по меньшей мере 15 дронов такого типа.

Под обстрелами находились четыре района города – Основянский, Слободской, Салтовский и Киевский.

Там вспыхнуло 10 пожаров.

Обстрелом повреждены многоквартирные и частные жилые дома, учебные заведения, автомобили, предприятия, магазины.

Травмы разной степени тяжести и острую реакцию на стресс диагностировали у 51 человека.

Среди пострадавших две девочки в возрасте 11 и 16 лет.

В больницах Харькова остаются шесть пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 165-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура, ГСЧС Украины

Фото: Харьковская областная прокуратура

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