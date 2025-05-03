Атака на Харьков 2 мая: пострадавших уже 51, двое среди них – дети
Количество пострадавших в результате атаки на Харьков 2 мая возросло до 51.
Ночная атака на Харьков 2 мая: что известно
Масштабная атака на Харьков продолжалась ориентировочно с 21:30 до 22:15 2 мая.
В то время российские военные применили ударные беспилотники с термобарическими боевыми частями.
Такое вооружение, подчеркивают в областной прокуратуре, создает мощную взрывную волну и высокотемпературное облако, что приводит к масштабным разрушениям и многочисленным жертвам среди гражданского населения.
– Использование ударных беспилотников с термобарическими боевыми частями особенно опасно и может свидетельствовать об умышленном нарушении норм международного гуманитарного права, – отметили областные прокуроры.
Данные о количестве примененных врагом беспилотников пока разнятся.
По данным руководителя областной военной администрации Олега Синегубова, враг запустил 17 БпЛА типа Герань-2. В областной прокуратуре насчитали по меньшей мере 15 дронов такого типа.
Под обстрелами находились четыре района города – Основянский, Слободской, Салтовский и Киевский.
Там вспыхнуло 10 пожаров.
Обстрелом повреждены многоквартирные и частные жилые дома, учебные заведения, автомобили, предприятия, магазины.
Травмы разной степени тяжести и острую реакцию на стресс диагностировали у 51 человека.
Среди пострадавших две девочки в возрасте 11 и 16 лет.
В больницах Харькова остаются шесть пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 165-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура, ГСЧС Украины
Фото: Харьковская областная прокуратура