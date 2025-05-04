Уночі РФ скинула авіабомби на Куп’янськ: є поранені та масштабні руйнування
Сьогодні вночі 4 травня російська авіація вдарила по житлових кварталах міста Куп’янськ, що на Харківщині.
Про це повідомляють рятувальники ДСНС.
Авіаудар по Куп’янську 4 травня: що відомо
Внаслідок влучань авіабомб сталися пожежі та серйозні руйнування житлових будинків і торговельних об’єктів. Загорілися чотири приватні будинки на загальній площі близько 400 кв. м. Від ворожих авіаударів постраждали троє жінок.
Під загрозою повторних обстрілів на місці влучань працювали 12 рятувальників і три одиниці техніки, включно з медичним підрозділом ДСНС.
Днем раніше росіяни скинули КАБи на будівлю Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Куп’янську. На момент удару особовий склад саме виїхав на виклик. На території підрозділу перебував лише один рятувальник. На щастя, працівник ДСНС не постраждав.
26 квітня російська авіація завдала авіаударів по Куп’янську-Вузловому. Окупанти застосували фугасні авіабомби ФАБ-500. Ударом пошкоджено понад 10 приватних житлових будинків. Уранці 27 квітня рятувальники дістали з-під завалів тіло 88-річного чоловіка.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 166-ту добу.
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