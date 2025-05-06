Взрывы в Черкассах 6 мая: дрон тяжело ранил мужчину

Один человек получил тяжелые ранения во время утренних взрывов в Черкассах 6 мая.

Обновлено в 11:45.

Взрывы в Черкассах 6 мая: что известно

Пока гремели взрывы в Черкассах 6 мая, силы противовоздушной обороны уничтожили 10 беспилотников.

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Источник: Игорь Табурец

Фото: Игорь Табурец

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