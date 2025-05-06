Взрывы в Черкассах 6 мая: дрон тяжело ранил мужчину
Один человек получил тяжелые ранения во время утренних взрывов в Черкассах 6 мая.
Обновлено в 11:45.
Взрывы в Черкассах 6 мая: что известно
Пока гремели взрывы в Черкассах 6 мая, силы противовоздушной обороны уничтожили 10 беспилотников.
Один из дронов во время падения тяжело ранил мужчину.
За жизнь пострадавшего борются врачи.
После взрывов в Черкассах поврежден магазин и частное предприятие.
Оперативные службы продолжают обследовать территорию областного центра.
Саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям тем временем ищут после обстрела взрывоопасные предметы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 168-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Игорь Табурец
Фото: Игорь Табурец