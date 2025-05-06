Главные события ночи 6 мая: массированная атака на Харьков и взрывы в Одесской области

По состоянию на конец минувших суток на фронте произошло 146 боевых столкновений. Самая тяжелая ситуация остается на Покровском, Лиманском, Новопавловском и Курском направлениях. За вчера россияне нанесли один ракетный и 65 авиационных ударов, применив при этом две ракеты и 138 КАБов. Кроме того, враг совершил более 4200 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

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Атака дронов на Харьков

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что город два часа находился под массированной атакой вражеских ударных дронов. За это время зафиксировано 20 попаданий по городу. Под ударами были четыре района Харькова — Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Индустриальный.

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Сейчас известно о двух пострадавших.

На одном из крупнейших рынков города произошел пожар.

Атака дронов на Одесский район

Поздно вечером россияне запустили ударные дроны по Одессе на области. По информации мэра Геннадия Труханова, серия взрывов прогремела в Одессе.

Из-за вражеских ударов по Одесскому району поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, среди которых — частные жилые дома. В местах попаданий вспыхнули пожары. По данным Одесской ОВА, в одном из домов найдено тело погибшего человека.

Взрывы на Днепропетровщине

Ночью россияне обстреляли из артиллерии Мировскую громаду Никопольского района. Утром враг ударил по Марганецкой громаде беспилотником. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Вечером россияне ударили FPV-дроном по Никополю, в городе повреждены еще два частных дома.

Также этой ночью российская армия атаковала КАБами Новопавловскую громаду Синельниковского района. Повреждена инфраструктура, люди не пострадали. Враг ударил по району и утром — по предприятию в Илларионовской громаде.

Россияне стягивают в Сибирь бомбардировщики Ту-95

Россияне стягивают на военный аэродром Белая в Иркутской области свои стратегические бомбардировщики Ту-95, которые использует для атак на Украину. Об этом заявил OSINT-аналитик MT Anderson в соцсети Х, который обнародовал соответствующие спутниковые снимки.

Аналитик обнародовал спутниковые кадры, где видно девять бомбардировщиков Ту-95 на перроне, один из которых приземлился недавно.

Вопрос украинских беженцев в ЕС

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что вопрос того, что ждет украинских беженцев в странах Европейского Союза после марта 2026 года могут решить на заседании министров внутренних дел ЕС, которое состоится в июне.

По его словам, все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации, но уже сейчас нужно думать о том, что делать после марта 2026 года.

Атака дронов на Москву

По данным Telegram-канала Astra, 19 беспилотников сбили в Подмосковье. Все они летели на Москву, пострадавших нет, отмечает мэр Москвы Сергей Собянин. Обломки одного из дронов попали в жилой дом на Каширском шоссе в Москве, сообщают местные жители.

По меньшей мере 10 самолетов, летевших в Москву из других городов, направили на посадку в аэропорты Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 168-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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