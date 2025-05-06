Потребує перевіркиТетяна Забожко, редакторка стрічки
Вибухи в Черкасах 6 травня: місто атакують дрони
Уранці 6 травня лунають вибухи в Черкасах.
Вибухи в Черкасах 6 травня: що відомо
Вибухи в Черкасах 6 травня почали лунати близько дев’ятої ранку.
Наразі в районі обласного центру оголошено про підвищену небезпеку.
Зараз дивляться
Особливо уважними керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець просить бути людей у Черкасах.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 168-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.