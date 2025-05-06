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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вибухи в Черкасах 6 травня: місто атакують дрони

дрони Шахед
Фото: Getty Images

Уранці 6 травня лунають вибухи в Черкасах.

Вибухи в Черкасах 6 травня: що відомо

Вибухи в Черкасах 6 травня почали лунати близько дев’ятої ранку.

Наразі в районі обласного центру оголошено про підвищену небезпеку.

Зараз дивляться

Особливо уважними керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець просить бути людей у Черкасах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 168-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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