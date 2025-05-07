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Татьяна Забожко, редактор ленты

Атака на Киевскую область: произошел пожар в недостройке, повреждены автомобили

Атака на Київську область 7 травня 2025

Атака на Киевскую область продолжается уже седьмой час подряд.

Уже зафиксированы разрушения в Бучанском районе.

Атака на Киевскую область 7 мая: что известно

Дроновая атака на Киевскую область, что продолжается с часа ночи 7 мая, обернулась разрушениями в Бучанском районе.

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Там произошло возгорание между вторым и третьим этажами десятиэтажки, еще не введенной в эксплуатацию.

Также обстрелом повреждено более 10 автомобилей.

Информация о пострадавших не поступала.

Все службы работают на месте происшествия.

В областной военной администрации призывают людей не покидать укрытий, пока не минует угроза.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 169-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Киевская ОВА

Фото: Киевская ОВА

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