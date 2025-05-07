Атака на Киевскую область: произошел пожар в недостройке, повреждены автомобили
Атака на Киевскую область продолжается уже седьмой час подряд.
Уже зафиксированы разрушения в Бучанском районе.
Атака на Киевскую область 7 мая: что известно
Дроновая атака на Киевскую область, что продолжается с часа ночи 7 мая, обернулась разрушениями в Бучанском районе.
Там произошло возгорание между вторым и третьим этажами десятиэтажки, еще не введенной в эксплуатацию.
Также обстрелом повреждено более 10 автомобилей.
Информация о пострадавших не поступала.
Все службы работают на месте происшествия.
В областной военной администрации призывают людей не покидать укрытий, пока не минует угроза.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 169-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Киевская ОВА
Фото: Киевская ОВА