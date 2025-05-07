Атака на Київську область: сталася пожежа в недобудові, пошкоджено автівки
Атака на Київську область триває вже сьому годину поспіль.
Уже зафіксовані руйнування в Бучанському районі.
Атака на Київську область 7 травня: що відомо
Дронова атака на Київську область, що триває з першої ночі 7 травня, обернулася руйнуваннями в Бучанському районі.
Там сталося займання між другим та третім поверхами десятиповерхівки, яку ще не ввели в експлуатацію.
Також обстрілом пошкоджено понад 10 автомобілів.
Інформація про постраждалих не надходила.
Усі служби працюють на місці події.
В обласній військовій адміністрації закликають людей не покидати укриттів, поки не мине загроза.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 169-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Київська ОВА
Фото: Київська ОВА