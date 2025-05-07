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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Атака на Київську область: сталася пожежа в недобудові, пошкоджено автівки

Атака на Київську область 7 травня 2025

Атака на Київську область триває вже сьому годину поспіль.

Уже зафіксовані руйнування в Бучанському районі.

Атака на Київську область 7 травня: що відомо

Дронова атака на Київську область, що триває з першої ночі 7 травня, обернулася руйнуваннями в Бучанському районі.

Зараз дивляться

Там сталося займання між другим та третім поверхами десятиповерхівки, яку ще не ввели в експлуатацію.

Також обстрілом пошкоджено понад 10 автомобілів.

Інформація про постраждалих не надходила.

Усі служби працюють на місці події.

В обласній військовій адміністрації закликають людей не покидати укриттів, поки не мине загроза.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 169-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Атака на Київ 7 травня 2025

Джерело: Київська ОВА

Фото: Київська ОВА

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