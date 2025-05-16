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Татьяна Забожко, редактор ленты

Атака на Одесскую область: одна из трех пострадавших – в крайне тяжелом состоянии

Атака на Одеську область 16 травня 2025
Фото: ГСЧС

Три человека пострадали во время ночной атаки на Одесскую область 16 мая.

Атака на Одесскую область 16 мая: что известно

Во время ночной атаки на Одесскую область 16 мая российские военные обстреливали регион беспилотниками.

Под ударом оккупантов были Одесский и Белгород-Днестровский районы.

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Попаданиями разрушены частные жилые дома, хозяйственные постройки, гараж с тремя автомобилями.

Пожары, вспыхнувшие по нескольким адресам, оперативно ликвидировали спасатели вместе с добровольцами.

В результате атаки на Одесский и Белгород-Днестровский районы осколочные ранения, минно-взрывные травмы, перелом и термические ожоги получили двое мужчин и женщина, находившиеся в своих домах.

Один мужчина после медицинской помощи будет продолжать лечение амбулаторно.

За жизнь еще двух пострадавших борются врачи.

Известно, что мужчина находится в состоянии средней тяжести, женщина – в крайне тяжелом состоянии.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 178-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Одесская область
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