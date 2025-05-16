Атака на Одесскую область: одна из трех пострадавших – в крайне тяжелом состоянии
Три человека пострадали во время ночной атаки на Одесскую область 16 мая.
Атака на Одесскую область 16 мая: что известно
Во время ночной атаки на Одесскую область 16 мая российские военные обстреливали регион беспилотниками.
Под ударом оккупантов были Одесский и Белгород-Днестровский районы.
Попаданиями разрушены частные жилые дома, хозяйственные постройки, гараж с тремя автомобилями.
Пожары, вспыхнувшие по нескольким адресам, оперативно ликвидировали спасатели вместе с добровольцами.
В результате атаки на Одесский и Белгород-Днестровский районы осколочные ранения, минно-взрывные травмы, перелом и термические ожоги получили двое мужчин и женщина, находившиеся в своих домах.
Один мужчина после медицинской помощи будет продолжать лечение амбулаторно.
За жизнь еще двух пострадавших борются врачи.
Известно, что мужчина находится в состоянии средней тяжести, женщина – в крайне тяжелом состоянии.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 178-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.