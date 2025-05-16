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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Атака на Одеську область: одна з трьох постраждалих – у вкрай важкому стані

Атака на Одеську область 16 травня 2025
Фото: ДСНС

Троє людей постраждали під час нічної атаки на Одеську область 16 травня.

Атака на Одеську область 16 травня: що відомо

Під час нічної атаки на Одеську область 16 травня російські військові обстрілювали регіон безпілотниками.

Під ударом окупантів були Одеський та Білгород-Дністровський райони.

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Влучаннями зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди, гараж із трьома автомобілями.

Пожежі, що спалахнули за кількома адресами, оперативно ліквідували рятувальники разом із добровольцями.

Унаслідок атаки на Одеський та Білгород-Дністровський райони осколкові поранення, мінно-вибухові травми, перелом і термічні опіки дістали двоє чоловіків і жінка, які перебували у своїх оселях.

Один чоловік після медичної допомоги продовжуватиме лікування амбулаторно.

За життя ще двох постраждалих борються лікарі.

Відомо, що чоловік перебуває у стані середньої тяжкості, жінка – у вкрай важкому стані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 178-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Одеська область
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