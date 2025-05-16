Россия атаковала Украину 112 дронами: сколько БпЛА приземлено

Во время ночной атаки на Украину российские войска применили 112 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов различных типов.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину, как и накануне, началась в полночь.

Из российских Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска оккупанты запустили 112 дронов.

Сейчас смотрят

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили 73 беспилотников.

Приземлили их на Востоке, Севере, Юге и в Центре страны.

36 БпЛА-имитаторов были локационно утрачены (обошлось без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Одесская, Житомирская, Черниговская, Николаевская и Киевская области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 178-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.