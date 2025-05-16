Россия атаковала Украину 112 дронами: сколько БпЛА приземлено
Во время ночной атаки на Украину российские войска применили 112 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов различных типов.
Ночная атака на Украину: что известно
Ночная атака на Украину, как и накануне, началась в полночь.
Из российских Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска оккупанты запустили 112 дронов.
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили 73 беспилотников.
Приземлили их на Востоке, Севере, Юге и в Центре страны.
36 БпЛА-имитаторов были локационно утрачены (обошлось без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Одесская, Житомирская, Черниговская, Николаевская и Киевская области.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 178-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.