Татьяна Забожко, редактор ленты
Взрывы в Киеве: над столицей уничтожали вражеский дрон
Взрывы в Киеве 16 мая стали следствием дроновой атаки РФ.
Взрывы в Киеве 16 мая: что известно
Взрывы в Киеве 16 мая прогремели ориентировочно в 06:35.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в столицу летел вражеский беспилотник с юго-запада.
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Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что силы противовоздушной обороны работают над ликвидацией БпЛА.
Тогда же в столице объявили об отбое воздушной тревоги, которая в целом длилась 10 минут.
О результатах боевой работы представители местной власти должны сообщить после обобщения данных.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 178-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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