Взрывы в Киеве: над столицей уничтожали вражеский дрон

Взрывы в Киеве 16 мая стали следствием дроновой атаки РФ.

Взрывы в Киеве 16 мая: что известно

Взрывы в Киеве 16 мая прогремели ориентировочно в 06:35.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в столицу летел вражеский беспилотник с юго-запада.

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Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что силы противовоздушной обороны работают над ликвидацией БпЛА.

Тогда же в столице объявили об отбое воздушной тревоги, которая в целом длилась 10 минут.

О результатах боевой работы представители местной власти должны сообщить после обобщения данных.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 178-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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