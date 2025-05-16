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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вибухи в Києві: над столицею знищували ворожий дрон

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

Вибухи в Києві 16 травня стали наслідком дронової атаки РФ.

Вибухи в Києві 16 травня: що відомо

Вибухи в Києві 16 травня прогриміли орієнтовно о 06:35.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що до столиці летів ворожий безпілотник із південного заходу.

Зараз дивляться

Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що сили протиповітряної оборони працюють над ліквідацією БпЛА.

Тоді ж у столиці оголосили про відбій повітряної тривоги, що загалом тривала 10 хвилин.

Про результати бойової роботи представники місцевої влади мають повідомити після узагальнення даних.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 178-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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