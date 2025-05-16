Новости ночи 16 мая: пожар после атаки в Киеве и “бавовна” в Крыму
Утром 16 мая к угрозе применения врагом ударных беспилотников добавилась баллистическая.
Во время дроновой атаки раздавались взрывы в Киеве и области, а также вблизи Черкасс.
Громко с ночи было и во временно оккупированном Крыму.
Больше о главных событиях ночи и утра 16 мая читайте в подборке Фактов ICTV.
- Взрывы в Киеве
- Взрывы в Киевской области
- Взрывы вблизи Черкасс
- Взрывы в Крыму
- Потеря связи с F-16
Взрывы в Киеве
Утренние взрывы в Киеве прогремели ориентировочно в 06:35 16 мая во время воздушной тревоги, которая длилась всего десять минут.
Впоследствии в городской военной администрации сообщили о возгорании в нежилой зоне Святошинского района.
Есть данные также о падении обломков на дорогу.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Взрывы в Киевской области
Взрывы в Киевской области раздавались ночью 16 мая.
В 03:53 в областной военной администрации подтверждали, что силы противовоздушной обороны работают над ликвидацией вражеских дронов.
Больше подробностей в ОВА пока не предоставляли.
Взрывы вблизи Черкасс
Ориентировочно в 06:55 16 мая были слышны взрывы вблизи Черкасс.
Мониторинговые каналы тогда как раз сообщали о беспилотнике в Золотоношском районе, что рядом с областным центром.
Взрывы в Крыму
Ориентировочно с трех часов ночи 16 мая на взрывы в Крыму начали жаловаться местные.
Громко было в Севастополе, Ялте, Алуште, Алупке, Гурзуфе.
Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в половине шестого утра отчитывался об “уничтожении” шести дронов в воздухе над морем на значительном расстоянии от берега.
Потеря связи с F-16
Около 03:30 16 мая из-за нештатной ситуации на борту F-16 была утрачена связь с самолетом.
Пилот в это время уничтожал четвертую цель авиационной пушкой.
Летчику удалось отвести самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультироваться.
Пилота быстро нашли и эвакуировали.
Сейчас он находится в безопасном месте, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Комиссия изучает все обстоятельства происшествия.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 178-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.