Новости ночи 16 мая: пожар после атаки в Киеве и “бавовна” в Крыму

Утром 16 мая к угрозе применения врагом ударных беспилотников добавилась баллистическая.

Во время дроновой атаки раздавались взрывы в Киеве и области, а также вблизи Черкасс.

Громко с ночи было и во временно оккупированном Крыму.

Сейчас смотрят

Больше о главных событиях ночи и утра 16 мая читайте в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Киеве

Взрывы в Киевской области

Взрывы вблизи Черкасс

Взрывы в Крыму

Потеря связи с F-16

Взрывы в Киеве

Утренние взрывы в Киеве прогремели ориентировочно в 06:35 16 мая во время воздушной тревоги, которая длилась всего десять минут.

Впоследствии в городской военной администрации сообщили о возгорании в нежилой зоне Святошинского района.

Есть данные также о падении обломков на дорогу.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Взрывы в Киевской области

Взрывы в Киевской области раздавались ночью 16 мая.

В 03:53 в областной военной администрации подтверждали, что силы противовоздушной обороны работают над ликвидацией вражеских дронов.

Больше подробностей в ОВА пока не предоставляли.

Взрывы вблизи Черкасс

Ориентировочно в 06:55 16 мая были слышны взрывы вблизи Черкасс.

Мониторинговые каналы тогда как раз сообщали о беспилотнике в Золотоношском районе, что рядом с областным центром.

Взрывы в Крыму

Ориентировочно с трех часов ночи 16 мая на взрывы в Крыму начали жаловаться местные.

Громко было в Севастополе, Ялте, Алуште, Алупке, Гурзуфе.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в половине шестого утра отчитывался об “уничтожении” шести дронов в воздухе над морем на значительном расстоянии от берега.

Потеря связи с F-16

Около 03:30 16 мая из-за нештатной ситуации на борту F-16 была утрачена связь с самолетом.

Пилот в это время уничтожал четвертую цель авиационной пушкой.

Летчику удалось отвести самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультироваться.

Пилота быстро нашли и эвакуировали.

Сейчас он находится в безопасном месте, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Комиссия изучает все обстоятельства происшествия.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 178-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.