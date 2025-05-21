СБУ разоблачила “крота” российской ФСБ на оборонном заводе в Одесской области

В Одесской области контрразведка СБУ задержала 47-летнего инженера местного оборонного предприятия, который шпионил для российской ФСБ.

Разоблачение агента ФСБ на оборонном предприятии в Одесской области

По данным следствия, российский агент должен был получить доступ к секретной документации по изготовлению комплектующих для новейшей военной техники ВСУ.

Для этого он устроился на местный завод, выполняющий оборонные заказы.

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Сотрудники СБУ разоблачили шпиона еще на этапе вербовки российскими спецслужбами, поэтому документировали каждый его шаг.

В частности, доподлинно известно, что уже с первого дня пребывания на территории завода агент ФСБ пытался получить доступ к чертежам и технологическим схемам по производству запчастей к колесным машинам, прикрываясь своими профессиональными обязанностями.

Он также пытался как можно быстрее втереться в доверие к коллегам, которые задействованы в производственном процессе.

Кроме того, злоумышленник выполнял функцию корректировщика огня врага по Одесской области. Чтобы помочь оккупантам обойти систему противовоздушной обороны, он объезжал регион и пытался обнаружить боевые позиции ПВО и РЛС.

Во время обысков у задержанного изъяли фото технической документации, которую он планировал передать ФСБ, и другие доказательства сотрудничества с врагом.

Фигуранту объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он под стражей, ему грозит пожизненное с конфискацией.

Источник : СБУ

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